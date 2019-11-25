Red Bull Chess Masters'da şampiyon Marmara Bölgesi

25.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:46

Türkiye'nin en iyi satranç sporcularının hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yaptığı organizasyonda 7 rakibini geçen Marmara Bölgesi Takımı mutlu sona ulaştı.

Farklı formatıyla dikkat çeken satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'da şampiyonluk Marmara Bölgesi Takımı'nın oldu. Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklığıyla düzenlenen organizasyonda son 8'e kalan takımlar, 7 bölge ve bir karma eleme sonrasında belli olmuştu. 15-70 yaş arasındaki Türkiye'nin en iyi satranç sporcularının hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yaptığı organizasyonda final heyecanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle tarihi ve özel bir mekan olan Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te yaşandı. Büyük finalde Marmara Bölgesi Takımı, Eren Ataberk, Halit Kaan Kesgin, Anar Aliakbarov ve Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu 'ndan oluşan kadro son karşılaşmada altın puan maçıyla Ege Bölgesi'ni yenerek mutlu sona ulaştı.GÜLKIZ TULAY: "AMACIMIZ SATRANCIN ULAŞABİLİR OLDUĞUNU GÖSTERMEK"İki senedir Red Bull ile iş birliği içinde geçekleştirdikleri Red Bull Chess Masters'ın, Türkiye satrancına yeni bir soluk kattığını ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Bölgelerin en iyi satranç oyuncularını çok farklı bir formatla bir araya getiriyoruz. Red Bull Chess Masters, ikinci senesinde de çok ses getirdi. Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen oyuncular çok güzel görüntüler ve büyük bir rekabet ortaya koydu. Amacımız satrancın ulaşılabilir olduğunu göstermekti. Bu turnuva ile bunu gerçekleştirdik. Red Bull ile iş birliğimizi devam ettireceğiz ve satrancı her platformda daha yukarılara taşımak için güzel ve etkili çalışmalara imza atacağız. Turnuvaya başvuran ve elemelerde yer alan yaklaşık 2000 ve finale kadar gelen 32 oyuncuyu tebrik etmek istiyorum. Şampiyon olan Marmara Bölgesi Takımına ve oyuncularına ise en büyük tebrikleri yolluyorum. Hamlelerimiz hep güzele, doğruya ve iyiye doğru olsun" ifadelerini kullandı. BETÜL CEMRE YILDIZ KADIOĞLU: HEM İSTANBUL'UN TADINI ÇIKARTIYORUZ, HEM DE SATRANÇ OYNUYORUZRed Bull Chess Masters Turnuvası'nın önemli ekiplerinden Marmara Bölgesi'nin sporcularından kaptan Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu ve Anar Aliakbarov, turnuva ve sponsorluk ile ilgili açıklamalarda bulundu.Turnuvaya ilk defa katıldığını söyleyen Türkiye'nin en iyi kadın satranç oyuncusu Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, "Ben ilk defa katılıyorum Red Bull Chess Masters Turnuvası'na. Çok güzel bir ortam. Dünyada bir ilk olarak düzenleniyor. Türkiye'de ikincisi düzenleniyor. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen oyuncular var. Bir günlüğüne burada hem İstanbul'un tadını çıkartıyoruz, hem de satranç oynuyoruz. O yüzden Red Bull Chess Masters Turnuvası'nda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bu sponsorluk için ise katkısından dolayı Red Bull'a teşekkür ederim. Umarım devamı gelir bu turnuvaların, daha farklı organizasyonlar da gelir. Çünkü satranç için gerçekten çok önemli bu sponsorluk. Dediğim gibi çok güzel bir ortam. Bu sezon rekor katılım olmasına rağmen, gelecek sezonlarda daha büyük katılımlar olacağına inanıyorum" dedi."RED BULL'UN SPONSOR OLMASI, TÜRKİYE ADINA BÜYÜK ŞANS"Red Bull'un sponsorluğunu değerlendiren Betül Cemre, "Dediğim gibi çok fazla sponsorluk olayı satrançta olmuyor. En büyük sıkıntımız bu. Bu gerçekten çok önemli satranç açısından. Dünyada satranç anlamında Red Bull'un yine sponsor olduğu kişiler var, sporcular var ama Türkiye'de hem Red Bull'un sponsor olması, hem de böyle büyük bir organizasyon yapılmasının Türkiye adına çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.ANAR ALİAKBAROV: İKİ SENEDİR FİNALE KALABİLİYORUMAzerbaycanlı Anar Aliakbarov ise organizasyon hakkında çok olumlu düşündüğünü dile getirerek, "Geçen sene de katılmıştım. Bireysel olarak bölge elemeleri geçiliyor online ortamda. İki senedir finale kalabiliyorum ve takımımı temsil edebiliyorum. Çok iyi bir organizasyon. Özellikle final turnuvası iyi mekanlarda geçiriliyor. Çok teşekkür ederim sponsorlara ve organizatörlere bu turnuva için" diye konuştu."BÖYLE SPONSORLARIN SATRANCA İLGİ GÖSTERMESİ ÇOK GÜZEL"Red Bull'un satranca sponsor olmasına yönelik gelen soruya yanıt veren Aliakbarov, "Satranç, diğer sporlar gibi çok gelişmemiş seyirci açısından, futbol ve basketbol gibi. Düşünüyorum ki daha geniş insan kitlelerine yayılması lazım. Bunun için böyle sponsorların satranca ilgi göstermesi çok güzel" dedi."EN BÜYÜK FAVORİ OLUNCA GENELLİKLE BİRAZ DAHA STRES ALTINDA OLUYORSUNUZ"

En büyük favori olmanın stres yarattığını kaydeden Anar Aliakbarov, şu ifadeleri kullandı: "Bir numara olarak başladık. En büyük favori olunca genellikle biraz daha stres altında oluyorsunuz. Daha alt puanda olan rakipler size karşı daha motiveler. Daha zor oluyor. Şu an çalışıyoruz, motive olalım. Birincilik için mücadele ediyoruz, favori olduğumuzu çok aklımızda tutmuyoruz. Özellikle ben. Maçlara girip, maçlardan zevk alıyorum."

Kaynak: DHA