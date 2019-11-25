Red Bull Chess Masters'da şampiyon Marmara Bölgesi

25.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:36

Türkiye'nin en iyi satranç sporcularının hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yaptığı organizasyonda 7 rakibini geçen Marmara Bölgesi Takımı mutlu sona ulaştı.

Kaynak: DHA