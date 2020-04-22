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Red Bull, 23 Nisan, Türkiye, Spor

Red Bull Chess Masters'da final masası şekilleniyor

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, Red Bull Chess Masters'da 3. sezonun finalistleri belli olmaya devam ediyor.

22.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:09
Red Bull Chess Masters'da final masası şekilleniyor

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği, Red Bull Chess Masters'da 3. sezonun finalistleri belli olmaya devam ediyor. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yaptıkları, ilk kez tamamıyla çevrimiçi olarak düzenlenen Chess Masters'da üçüncü eleme sonuçları belli oldu. Turnuvanın 4. elemeleri ise 23 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Farklı formatıyla dikkat çeken ve Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren satranç turnuvası Chess Masters'da büyük heyecan üçüncü kez başladı. 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele ettikleri turnuvada final masasında yer alacak isimler belli olmaya devam ediyor. Bu sene ilk kez hem elemelerin hem de finallerin tamamen çevrimiçi olduğu turnuvada üçüncü eleme sonunda erkeklerde ve kadınlarda 4'er sporcu 29-30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek finallere adını yazdırdı.

Erkeklerde Azer Abdullayev, Emirhan Tarlabaşı, Okan Özsakallıoğlu ve Anar Aliakbarov, kadınlarda ise Hayrun Nisa Şahin, Emel Kaya, Azra Ece Koç ve Emine Yanık Sural finale yükseldi.

En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, 'yıldırım satranç' formatıyla düzenlenecek turnuvada dördüncü eleme mücadeleleri 23 Nisan'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en iyi kadın oyuncusunu belirleyecek Chess Masters Kadınlar Finali 29 Mayıs'ta, en iyi erkek oyuncuyu belirleyecek Erkekler Finali ise 30 Mayıs'ta oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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