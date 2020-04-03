Red Bull Chess Masters 3'üncü şampiyonunu arıyor Satranç turnuvası Red Bull Chess Masters, 3'üncü kez başlıyor.

Satranç turnuvası Red Bull Chess Masters, 3'üncü kez başlıyor.

Red Bull açıklamasına göre, Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull ortaklığında düzenlenen organizasyon, Türkiye'nin en iyi satranç oyuncularını bir araya getiriyor.

Red Bull Chess Masters'da 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncuları mücadele edecek.

3'üncü kez gerçekleştirilecek turnuvada, hem elemeler hem de finaller tamamen çevrimiçi gerçekleştirilecek.

"Yıldırım satranç" formatıyla düzenlenecek turnuvada elemeler 9 Nisan'da başlayacak.

Turnuvada, 4 hafta boyunca 8 eleme üzerinden yapılacak elemeler sonunda 32 kadın ve 32 erkek oyuncu finale yükselmeye hak kazanacak.

Türkiye'nin en iyi kadın oyuncusunu belirleyecek Red Bull Chess Masters Kadınlar Finali 9 Mayıs'ta, en iyi erkek oyuncuyu belirleyecek Erkekler Finali ise 10 Mayıs'ta oynanacak.

Tamamı çevrimiçi olarak oynanacak Red Bull Chess Masters'ta tüm eleme ve finaller, chees24 Türkçe youtube kanalı üzerinden, Emre Hasgüleç ve Sabri Can Onay Yontar'ın sunumuyla canlı yayınlanacak.

Turnuvaya kayıtlar redbull.com/chessmasters adresi üzerinden sürüyor.

Kaynak: AA