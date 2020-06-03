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Red Bull Chess Kadınlar Şampiyonu Ekaterina Atalık: "Kazandığım için mutluyum"

Red Bull Chess Masters'in kadınlar kategorisinde birincilik elde eden Ekaterina Atalık, şampiyon olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Red Bull Chess Kadınlar Şampiyonu Ekaterina Atalık:
03.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:09

Red Bull Chess Masters'in kadınlar kategorisinde birincilik elde eden Ekaterina Atalık, şampiyon olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Ekaterina Atalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Red Bull'un ortaklaşa düzenlediği Red Bull Chess Masters organizasyonunu değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Red Bull Chess Masters'in ilk kez çevrimiçi gerçekleştirildiğini belirten milli satranççı Ekaterina, "Pandemi sürecinde evde de yapabildiğimiz satranç sporunun, kişisel gelişim ve motivasyon açısından herkesi iyi yönde etkilediğini düşünüyorum.Yapılan online etkinlikler ve katkılarından dolayı Red Bull'a ve TSF'ye sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kazandığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Karantina sürecini en iyi şekilde değerlendirmeye ve faydalı olmaya çalıştığını vurgulayan Ekaterina Atalık, "Her hafta cumartesi günleri çocuklara yönelik canlı dersler verdim. Ülkemizde fazla sayıda satrançsever var, bu yüzden etkinlik ve teşviklerin daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Satranca çok önem veren ve heyecan oluşturan usta Magnus Carlsen'in yaptığı gibi bizim ülkemizde de benzer ödülü turnuvalar ve özel etkinlikler yapılmalı." şeklinde konuştu.

2020 Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonu Ekaterina Atalık, 2006 yılında Türkiye'ye kadınlarda ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırmıştı.

Kaynak: AA

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