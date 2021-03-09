Red Bull Challengers, Runatolia'da şehre izini bıraktı
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Red Bull Challengers, Runatolia'da şehre izini bıraktı

09.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:35
Red Bull Challengers, Runatolia'da şehre izini bıraktı

Türkiye'nin en önemli maratonlarından Runatolia Maratonu 7 Mart 2021 Pazar günü Antalya'da koşuldu.

Türkiye'nin en önemli maratonlarından Runatolia Maratonu 7 Mart 2021 Pazar günü Antalya'da koşuldu. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen organizasyona 39 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 sporsever katıldı. Sezonun ilk maratonu olarak görülen Runatolia'da Red Bull Challengers üyeleri de şehre izini bırakmak için ilk adımlarını attı.

Türkiye'nin en önemli maratonlarından biri olan Runatolia Maratonu bu yıl 16. kez Antalya'da düzenlendi. 7 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Runatolia Maratonu'na 39 ülkeden yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı. Cam Piramit'in önünden başlayan sezonun ilk koşu organizasyonu olan Runatolia Maratonu'na Red Bull Challengers üyeleri de katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Red Bull Challengers üyeleri şehre izini bırakmak için ilk adımlarını attı.

Red Bull Challengers üyeleri Rundamental, Beat Run Crew, Runarchy, Ankarunning, No Reason Co., Karşıyaka One Team'in yer aldığı organizasyonda maraton, yarı maraton, 10 km. ve takımlar koşularında birinciler belli oldu.

Koşucular, AKM önünden başlayan ve yine aynı noktada tamamlanan maratonda kat ettikleri kilometreleri online haritaya yansıttılar. - İSTANBUL

Red Bull Challengers, Runatolia'da şehre izini bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Günyol

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