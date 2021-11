Red Bull Challengers, N Kolay İstanbul Maratonu'nda yer alacak

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Red Bull Challengers'ta Beat, Rundamental, Karşıyaka One Team, No Reason Co. ve Runarchy koşu grupları, N Kolay İstanbul Maratonu'nda yer alacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın ve Avrupa'nın en önemli maratonlarından biri olarak değerlendirilen İstanbul Maratonu, 7 Kasım Pazar Günü koşulacak.

Binlerce kişinin iki kıtayı koşarak geçeceği organizasyonda, aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers da yer alacak.

Beat, Rundamental, Karşıyaka One Team, No Reason Co. ve Runarchy koşu gruplarının katılacağı N Kolay İstanbul Maratonu'nda Red Bull Challengers, hem şehre izini bırakacak hem de koşmak isteyenlere ilham olacak. Ayrıca, Red Bull Challengers üyeleri ve tüm koşucular, katettikleri kilometreleri RedBull.com/sehreizinibirak üzerindeki online haritaya yansıtabilecek.

Türkiye'nin online aktif haritasını çıkartmayı amaçlayan projede katılımcılar koşarak, yürüyerek ya da bisiklet sürerek şehre izlerini bırakıyor.

1-14 Kasım'da İstanbul Maratonu kapsamında form tutmak isteyenlere de itici güç olacak projeye dileyen herkes, RedBull.com/sehreizinibirak adresini ziyaret ederek katılabiliyor.

Her hafta tüm farklı kategoriler için en fazla iz bırakan katılımcılar, Red Bull Shop'tan özel ödüllerin de sahibi oluyor. Bu rotalar sayesinde sitede haritadaki izler gün geçtikçe artarken, ödülleri kazanmak için de keyifli ve kıyasıya bir rekabet devam ediyor.

