Red Bull Challengers, İstanbul Yarı Maratonu'na hazır
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Red Bull Challengers, İstanbul Yarı Maratonu'na hazır

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Red Bull Challengers, İstanbul Yarı Maratonu'na hazır

Türkiye'nin en önemli koşularından biri olan İstanbul Yarı Maratonu yarın koşulacak.

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Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu

Türkiye'nin en önemli koşularından biri olan İstanbul Yarı Maratonu yarın koşulacak. Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek maratonda Red Bull Challengers da yerini alacak.

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak kabul edilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 4 Nisan tarihinde koşulacak. Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers da Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Elite Label kategoride gösterilen bu önemli koşuda yerini alacak. Yarı maraton öncesinde Red Bull Challengers üyeleri, Maçka Parkı'nda hazırlık koşusu gerçekleştirdi. Beat, Rundamental, Karşıyaka One Team, No Reason Co. ve Runarchy koşu gruplarının katılacağı İstanbul Yarı Maratonu'nda aktif yaşam topluluğu hem şehre izini bırakacak hem de koşmak isteyenlere ilham olacak.

Ayrıca aktif yaşam topluluğu üyeleri ve tüm koşucular, kat ettikleri kilometreleri RedBull.com/sehreizinibirak üzerindeki online haritaya yansıtabilecekler. 7 Mart - 31 Mayıs tarihleri arasında web sayfasına kaydolup rotalarını ekleyen sporcular bu aktif harita ile şehre izini bırakarak sürpriz ödüller kazanabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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