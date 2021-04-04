Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu'nda koştu
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Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu'nda koştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu'nda koştu

Türkiye'nin en önemli koşularından biri olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu bugün koşuldu.

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Türkiye'nin en önemli koşularından biri olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu bugün koşuldu. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen maratonda Red Bull Challengers da  Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Elite Label kategoride gösterilen bu önemli koşuda yerini aldı. Red Bull Challengers'ta Beat, Rundamental, Karşıyaka One Team, No Reason Co. ve Runarchy koşu grupları, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda şehre izini bıraktı.

Ayrıca Red Bull Challengers üyeleri ve tüm koşucular, kat ettikleri kilometreleri RedBull.com/sehreizinibirak üzerindeki online haritaya yansıtabildi. 7 Mart – 31 Mayıs tarihleri arasında RedBull.com/sehreizinibirak sayfasına kaydolup rotalarını ekleyen sporcular bu aktif harita ile şehre izini bırakarak sürpriz ödüller kazanabilecek.


Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu'nda koştu
Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu'nda koştu
Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu'nda koştu
Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu'nda koştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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