Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'ne doğru

29.08.2019 14:36

Red Bull Car Park Drift Dünya Finali, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 1 Eylül Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek.

Falken sponsorluğunda, 2019 yılının "En iyi drift pilotu"nun belli olacağı organizasyon, saat 13.00'te Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte 18 yarışçı yeteneklerini sergileyecek.

Drift dünyasının önemli isimlerinden Abdo Feghali'nin sportif direktörlüğünü yaptığı ve 16 farklı ülkeden pilotların yarışacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nin jüri koltuğunda, Michael Whiddett, Aleksandr Grinchuk, Nicolas Dufour ve Yağız Avcı yer alacak.

Türkiye'yi finalde ülke elemelerini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil edecek.

Öte yandan, Red Bull Car Park Drift Dünya Finali'nde aynı zamanda Red Bull sporcusu olan Abdo Feghali bir gösteri yapacak.

Tek kadın pilot: Ülkü Erçoban

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek mücadelede kadın pilot Ülkü Erçoban "en iyi" olmak için yarışacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına mücadele edecek 19 yaşındaki Ülkü Erçoban, Türkiye elemelerinde de mücadele etmişti.

Ülkü, adını 2019'da dünyanın en iyi drift pilotları arasına yazdırdı.

Kaynak: AA