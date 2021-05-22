Red Bull Campus Clutch Türkiye Finalleri başlıyor!
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Red Bull Campus Clutch Türkiye Finalleri başlıyor!

Red Bull Campus Clutch Türkiye Finalleri başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yayına son 30 dakika!

Dünyanın her bir yanından katılan üniversite öğrencilerinin kıyasıya rekabet ettiği Red Bull Campus Clutch  Türkiye Finalleri başlıyor. Nefesler tutuldu, herkes 30 dakika sonra başlayacak olan karşılaşmayı bekliyor.

En iyilerin kapışacağı beklenen büyük final bugün 17: 00'de start alacak. Turnuvanın anlatımında ise neredeyse tüm espor ekosisteminin tanıdığı Berke "Vlad" Kantürk ve Özgür "root" Alagül yer alacak. Buna ek olarak Futbolist'in oyuncusu Emre "Sterben" Demirci yorumlarıyla yayına renk katacak.

80 takım arasından finale ismini yazdıran Trakya Üniversitesi temsilcisi DeSync ve Dokuz Eylül Üniversitesi temsilcisi Bedel Ödeyenler, Campus Clutch Türkiye Final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Karşılaşma BO5 üzerinden oynanacak. Final sonunda Türkiye Şampiyonu olan takım, 53 ülke temsilcisinin katılacağı Dünya Finali eleme turuna katılmaya hak kazanacak. Eleme turunda başarılı olan finalistler ise Dünya Finali'nde mücadele edecek.

Eğer siz de bu nefes kesen karşılaşmayı izlemek istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Turnuvanın yayını "RedBullTR" Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayına hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın. Ayrıca keyifli seyirler!

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Kaynak: Playerbros

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