Red Bull Campus Clutch'ta yeni finalistler belli oldu

Dünyada ilk kez gerçekleştirilen üniversiteler arası VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Üniversitelerini temsil eden öğrencilerin boy gösterdiği arenada, isimlerini finale yazdıran yeni takımlar belli oldu.

Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesini sağlayan dünyanın en büyük üniversiteler arası global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch elemeleri soluk soluğa geçen mücadelelerle devam ediyor. Türkiye elemelerinin beşinci ve altıncı haftasında, finale isimlerini yazdıran 20 takım daha belli oldu. 20 Nisan'da başlayan elemeler sonucunda Makarnali 5, Istan Bulls, MODE e-Sports, BFive, svea, NoMercy, No Name Team, HALKA SEKERLER, ZdraveiCarnaval, Bedel Odeyenler, KnaVes, DALGA, TeamOfMakara, Doom Bringers, REGES E-Sports, Five, Five Unity, RAV Esports, JOCELYNFLORESS takımları finalde boy göstermeye hak kazandı.

80 üniversitede kurulan 5 kişilik takımların, VALORANT oyununda ülkelerini ve üniversitesini temsil etmek için mücadele ettikleri elemelerde geriye iki hafta kaldı. Türkiye şampiyonunun Mayıs ayında belli olacağı Red Bull Campus Clutch'ta elemeler tek oyun, final ise en iyi 3 oyun üzerinden oynanacak.

Türkiye şampiyonu olan takım, 53 ülke temsilcisinin katılacağı Dünya Finali eleme turuna katılmaya hak kazanacak. Eleme turunda başarılı olan finalistler ise Dünya Finali'nde mücadele edecek.

Dünya Finali'nde şampiyonluğa uzanan üniversite takımı, 20 bin Euro'luk ödülün yanı sıra VALORANT Masters'ta mücadele eden dünyanın en iyi VALORANT oyuncularıyla tanışma fırsatını elde edecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL İLK VALORANT TURNUVASI

2020 yılında piyasaya girdikten sonra gamer'ların ilgi odağı olan VALORANT'ı, yaklaşık 18 milyon oyuncu oynuyor. 5'er kişiden oluşan takımların karşı karşıya geldiği oyunda, bir maç 25 tur üzerinden kurgulanıyor. 'Tek oyunun bir günde izlenme rekoru'nu 34 milyon izlenmeyle elde eden VALORANT, en çok oynanan oyun olma yolundaki gelişimini de sürdürüyor. Dünyanın en önemli ve yenilikçi VALORANT turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk VALORANT turnuvası olma özelliğine sahip.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı