Red Bull Campus Clutch'ta üniversite elemeleri sona erdi
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Red Bull Campus Clutch'ta üniversite elemeleri sona erdi

Red Bull Campus Clutch'ta üniversite elemeleri sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Üniversitelerarası Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch Türkiye Finali için geri sayım başladı.

Üniversitelerarası Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch Türkiye Finali için geri sayım başladı. Üniversitelerini temsil eden öğrencilerin boy gösterdiği arenada, üniversite elemeleri tamamlandı. 80 üniversitenin yarıştığı turnuvada Türkiye Finali'nde yer almak için mücadele edecek 80 takım belli oldu. Türkiye şampiyonunun belli olacağı final ise 22 Mayıs'ta İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali'nde oynanacak.

Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesini sağlayan üniversitelerarası global Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch'ta üniversite elemeleri tamamlandı. Üniversite elemeleri sonunda toplam 80 takım, Türkiye Finali'nde yer alabilmek için mücadele etmeye hak kazandı.

80 üniversitede kurulan 5 kişilik takımların, Valorant oyununda ülkelerini ve üniversitelerini temsil etmek için mücadele ettikleri elemeler sonunda Türkiye elemelerine yükselen 80 takım, 22 Mayıs'taki Türkiye Finali'nde karşılacak iki finalistten biri olmak için yarışacak. 5 oyun üzerinden 3 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı final, İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali'nin (İGEF) de kapanış etkinliği olacak. Oyunseverler, İGEF'teki final karşılaşmasını Red Bull'un canlı görüntü akış platformu hesabından canlı olarak seyredebilecek.

İGEF'teki final sonunda Türkiye şampiyonu olan takım, 53 ülke temsilcisinin katılacağı Dünya Finali eleme turuna katılmaya hak kazanacak. Eleme turunda başarılı olan finalistler ise Dünya Finali'nde mücadele edecek.

Dünya Finali'nde şampiyonluğa uzanan üniversite takımı, 20 bin euroluk ödülün yanı sıra Valorant Masters'ta mücadele eden dünyanın önde gelen Valorant oyuncularıyla tanışma fırsatını elde edecek.

Üniversite öğrencilerine özel Valorant turnuvası

2020 yılında piyasaya girdikten sonra gamer'ların ilgi odağı olan Valorant'ı, yaklaşık 18 milyon oyuncu oynuyor. 5'er kişiden oluşan takımların karşı karşıya geldiği oyunda, bir maç 25 tur üzerinden kurgulanıyor. Canlı görüntü akış platformu üzerinden 'Tek oyunun bir günde izlenme rekoru'nu 34 milyon izlenmeyle elde eden oyun, en çok oynanan oyun olma yolundaki gelişimini de sürdürdüğü belirtiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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