Red Bull Art of Motion'da final zamanı
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Red Bull Art of Motion'da final zamanı

Red Bull Art of Motion'da final zamanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın önemli parkur sporcularını bir araya getiren Red Bull Art of Motion 2021 için geri sayım başladı.

Dünyanın önemli parkur sporcularını bir araya getiren Red Bull Art of Motion 2021 için geri sayım başladı. Bu sene 12'nci yılını kutlayan etkinliğe Yunanistan'ın Pire kentindeki Mikrolimano ev sahipliği yapacak.

Yunanistan, 8'inci kez dünyanın önemli parkur sporcularına ev sahipliği yapacak. Red Bull Art of Motion, 10 Temmuz'da bu kez Pire'deki Mikrolimano'da düzenlenecek. İlk kez çevrimiçi olarak yapılan ve 20 Mayıs'ta tamamlanan elemeler sonunda finallerde yer alacak 12 sporcu belirlendi. Sonrasında gerçekleştirilen çevrim dışı elemelerin ardından 3 parkur sporcusu daha final bileti elde etti.

Verilen bilgiye göre, son olarak 2019 yılında yarışmada podyum gören 3 sporcu da bu listeye dahil oldu ve 50 ülkeden gelen 175 sporcu arasından seçilen en iyi 18 parkur sporcusu, Pire'nin özel sahilinde Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak şampiyonluk için mücadele etmeye hak kazandı. Red Bull TV'den canlı yayınlanacak organizasyonun anlatımında Erman Yaşar ve Ozan Can Sülüm yer alacak. - İSTANBUL

Red Bull Art of Motion'da final zamanı
Red Bull Art of Motion'da final zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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