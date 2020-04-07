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Türkiye, Ekonomi

Recordati Grup, Dünya'da ve Türkiye'de COVID-19 mücadelesinde yerini aldı

İtalya merkezli ilaç firması Recordati Grup, COVID-19 nedeniyle yaşanan acil durumla mücadelede, hastanelere ve sağlık tesislerine verilen desteğe katkıda bulunmak için 5 milyon euro kaynak ayırdığını duyurdu.

07.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:07
Recordati Grup, Dünya'da ve Türkiye'de COVID-19 mücadelesinde yerini aldı

İtalya merkezli ilaç firması Recordati Grup, COVID-19 nedeniyle yaşanan acil durumla mücadelede, hastanelere ve sağlık tesislerine verilen desteğe katkıda bulunmak için 5 milyon euro kaynak ayırdığını duyurdu.

Recordati Grup, COVID-19 nedeniyle yaşanan acil durumla mücadelede, hastanelere ve sağlık tesislerine verilen desteğe katkıda bulunmak için 5 milyon euro kaynak ayırdığını açıkladı. Şirket ayrıca, COVID-19'dan etkilenen hastalar için özellikle yararlı olan ilaçlar arasından portföyünde bulunanları ücretsiz olarak sunmaya hazırlanıyor.

Recordati Grup Yönetim Kurulu Başkanı Andrea Recordati konu hakkında yaptığı açıklamada: "Diğer bölgeler için de ciddi olmakla birlikte, özellikle Avrupa nüfusu için çok ciddi olarak seyreden bu dönemde, gurubumuz bütün kapasitesiyle aktif durumdadır. Doktorlara ve hastalara yardım etmeye ve ihtiyaç içerisindeki tüm sağlık tesislerinde acil sağlık durumlarının sona erdirilebilmesi ve çözülebilmesi için mümkün olduğunca katkıda bulunmaya kararlıdır" dedi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na 1.1 milyon TL bağış

İlaç şirketinin, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1.1 milyon TL ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı'na 900 bin TL ile destek verdiği belirtildi.

Yapılan bağışlar ve alınan global önlemlerle ilgili olarak konuşan Recordati Grup Başkan Yardımcısı ve Güney Doğu Bölgesi Direktörü Dr. İsmail Yormaz, "Dünyada pandemi haline gelen COVID-19 mücadelesinde ilaç firması olarak çeşitli tedbirler almış bulunmaktayız. Bilimin ışığında yaşama sağlık katmak için çıktığımız bu yolda hedefimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yenilikçi özelliklere sahip ilaçlarımızla, hastaların tedavi olmasını ve tedavilerini sürdürmelerini sağlamaktır. Bu nedenle ilaç firması olarak, fabrika çalışanlarımızın kahramanca sergiledikleri çalışma azimleri ile tüm ürünlerimizin üretimini yüksek kalite ve hijyen standartlarını dikkate alarak sorunsuz bir şekilde devam ettirmekteyiz. 80 milyon kutu ilaç üretim kapasiteli Türkiye üretim tesisimiz ile ülkemize yaptığımız ekonomik katkıların yanında, bugün tüm dünyanın savaş verdiği sağlık mücadelesine katkı sağlamayı en öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Salgının başladığı günden bugüne kadar ilaç firması olarak gerek sağlık çalışanlarımız gerekse halkımız için daha fazla nasıl faydalı olabiliriz diye planlamalar ve çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmaların bir parçası olarak Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyasına' 1.1 milyon TL, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı'na ise 900 bin TL bağış yaptığımızı duyurmak isterim. Bu mücadelenin bilimin ışığında kazanılacağına inanıyor ve bunun için hep beraber çalışmaktan onur duyuyoruz. Hepimize, yurdumuza ve dünyaya acil şifalar dilerim" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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