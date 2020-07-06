Reçinede dışa bağımlılığı azaltacak eylem planı
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Reçinede dışa bağımlılığı azaltacak eylem planı

Türkiye'deki orman varlıklarını koruyan ve geliştiren Orman Genel Müdürlüğü, bir yandan da orman kaynaklarının en etkin biçimde kullanılması için çalışmalarına devam ediyor.

Reçinede dışa bağımlılığı azaltacak eylem planı
06.07.2020 12:48 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:52

Orman kaynaklarından biri olan reçine konusunda dışa bağımlılığı azaltmak için hazırlanan Reçine Eylem Planı meyvelerini vermeye başladı.

2017-2021 yılları arasında uygulanan olan eylem planında Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Sakarya Orman Genel Müdürlüğü'nün bölge müdürlüklerinde 2015 yılında 3 ton olan reçine üretimi, 2017'de 43 ton 2018 de 175 ton 2019 yılı 290 ton gerçekleşti. 2020 yılı hedefi ise 420 ton olarak belirlendi.

Hedef 420 Ton Reçine

Orman Genel Müdürü Bekir Karabey reçine üretimi hakkında yaptığı açıklamada, "Ülkemizde ham reçine üretimine konu edebileceğimiz ağaç türleri Kızılçam ve Sahilçamı'dır. Yine Karaçam köklerinden de reçine üretimi yapılıyor. Kızılçam alanlarında ağaç başına ortalama reçine verimi 1 kilo civarında. Sahilçamı alanlarında ağaç başına ortalama reçine verimi ise 2,5 kilo civarında" dedi.

Reçine üretim fonksiyonlu ormanlarda verimliliği artırmaya yönelik bakım faaliyetlerinin sürmesi ve üretimin kalifiyeli işçiler vasıtasıyla yapılması ile ağaç başına düşen reçine veriminin artacağını kaydeden Bekir Karacabey, "Böylece Türkiye'nin ihtiyacı olan 2.000 – 2.500 ton reçine üretimini sağlamış olacağız. 2019 yılında 290 ton reçine üretilerek ülke ekonomisine kazandırdık. 2020 yılı haziran ayı itibariyle 293 ton reçine üretimi gerçekleşti ve yıl sonuna 420 ton olmasını hedefliyoruz" diye belirtti.

Kaynak: Bültenler

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