Reçine ve Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Dağıtımı

Bazı reçine ve katalizörlerin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.



Ekonomi Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Tebliğ ile yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi, başvuru koşulları ve kullanım usul ve esasları düzenlendi.



Buna göre, doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40 milyon kilogram tarife kontenjanından kalan 18 milyon 638 bin 400 kilogramın dağıtımıyla, yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450 bin kilogram tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılacak.



Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan tarife kontenjanı dağıtımı sonucunda oluşan tahsisat hakkı dikkate alınarak, söz konusu maddeler için Ekonomi Bakanlığınca ithal lisansı düzenlenecek ve bu yıl sonuna kadar geçerli olacak.