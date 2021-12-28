Reçine esrarla yakalanan şahıs tutuklandı

MANİSA (İHA) - Manisa'da şüphe üzerinde durdurulan bir şahsın yapılan üst araması ve ikametinde yapılan aramada 8 parça halinde 124.69 gram reçine esrar ve esrar paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; 8 parça halinde 124,69 gram reçine esrar maddesi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

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