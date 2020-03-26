Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta, korona şüphelisi olarak yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta, korona şüphelisi olarak yakalandı Yüksek ateş şikayeti ile geldi taburcu edildi daha sonra korona virüs şüphelisi olarak alındı Önce taburcu edildi ardından korona virüs şüphelisi diye alındı Denizli'de hastanede reçete yazılarak, 5 günlük iş...

Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta, korona şüphelisi olarak yakalandı

Yüksek ateş şikayeti ile geldi taburcu edildi daha sonra korona virüs şüphelisi olarak alındı

Önce taburcu edildi ardından korona virüs şüphelisi diye alındı

DENİZLİ - Denizli'de hastanede reçete yazılarak, 5 günlük iş göremezlik raporu verilerek evine gönderilen şahıs hastaneden çıktıktan kısa bir süre sonra korona virüs şüphelisi olarak peşine düşen polis ve özel sağlık ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayeti ile Denizli Devlet Hastanesi'ne gelen M.E., isimli şahıs korona virüs şüphelisi olarak muayene edildi. Doktor muayenesinin ardından reçete yazılan ve 5 günlük iş göremezlik raporu yazılan şahıs hastaneden taburcu edildi. Evine gitmek üzere yola koyulan M.E.'yi polis ekipleri haber merkezine yapılan ihbar sonrası Örnek Caddesi üzerinde korona virüs şüphelisi olduğu gerekçesiyle durdurdu. Özel tertibatlı sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelerek şahısı ambulansla ve ve Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. M.E.'nin hastanedeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA