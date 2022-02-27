- Recep Uçar: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar:

"Takımımız bugün beklediğim oyunu oynadı"

İSTANBUL - Samsunspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar maçın ardından takımının bugün iyi oynadığını söyleyerek, "Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Samsunspor'u 3-1 mağlup eden Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçtan önce de bu karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini söyleyen Uçar, "Bu maçın zor olacağını söylemiştim. ve öyle de oldu. Genel olarak ilk 30 dakikada dengeli bir oyun oldu. Çok üretemedik ve rakip daha üretkendi. Kırmızı karttan sonra oyunun kontrolünü alıp devreye önde girmek avantajdı. İkinci yarıda topa sahip olarak oynamak istedik. Samsunspor ikinci yarıda maç kaybetmeyen, ön tarafta etkili oyuncularının fazla olduğu bir takım. 70'de buldukları golle oyun 2-1'e geldi ve 80'de attığımız golle biraz rahatladık. Bugün ortaya koyduğu mücadele ve disiplinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Geçen haftayı telafi etmek adına önemliydi. Önümüzde 10 maçlık bir seri var ve ligin 3'te 1'inden daha az kalan bir süreden bahsediyoruz. Bundan sonraki süreçte iyi sonuçlar alarak hedeflediğimiz ilk 2'yi yakalayarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Samsunspor'un iyi bir teknik ekibi ve kadrosu var. Kendilerine de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.