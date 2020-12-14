Recep Uçar: "Skor üretme sıkıntılarımız devam ediyor"
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Recep Uçar: "Skor üretme sıkıntılarımız devam ediyor"

14.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:01
Recep Uçar:

TFF 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile berabere kalan, BS Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, "Genel olarak sezon başından beri devam eden 3. bölgedeki atakları sonlandıramamamız, skor üretme anlamındaki sıkıntılarımız bugün de devam ediyor" dedi.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile berabere kalan, BS Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, "Genel olarak sezon başından beri devam eden 3. bölgedeki atakları sonlandıramamamız, skor üretme anlamındaki sıkıntılarımız bugün de devam ediyor" dedi.

Maçın ardından yapılan basın toplantısında konuşan BS Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "İki takımın da aslında bugün bulundukları konumdan dolayı, daha kontrollü oynadığı bir maç oldu. Maçın ilk yarısına bakarsak, oyun özellikle ilk 20 dakika bizim kontrolümüzde olan Moussa Sow ve Bentley ile ürettiğimiz iki pozisyon var. 40. dakikaya kadar da aslında rakibimiz kalemize çok gelmediği, sadece 40 ile 45 arasındaki bölümde onların biraz daha üstün oynadığı bir oyun oldu. İkinci yarıdaki bölümde de aslında iki takım da kontrollü oyuna devam etti. Bizim dakika 88'de Alaaddin ile yakaladığımız bir pozisyon var. Rakibin girdiği çok net pozisyon yok. Ama zaman zaman oyun onların elindeydi. Zaman zaman bizim elimizde olan ama genelde kontrollü geçen bir müsabaka oldu. Biz aslında buraya kazanmak için gelmiştik. Buradan alacağımız 3 puan bizi alttaki grubun en üstüne çıkaracaktı. Maalesef kazanamadık. Ama kaybetmediğimiz de bir maç oldu. Genel olarak sezon başından beri devam eden 3. bölgedeki atakları sonlandıramamamız, skor üretme anlamındaki sıkıntılarımız bugün de devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bunları daha fazla çalışarak üstesinden gelerek bundan sonraki maçlarda bu bölgeden kurtulmak için gerekli puanları en kısa sürede alan bir Ümraniyespor izletmek istiyoruz. Ankaraspor'a da bundan sonra başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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