Recep Uçar: "Penaltının ardından motivasyonumuz düştü"

Altay mağlubiyeti sonrası konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "İkinci yarının başında rakibin penaltısının ardından biraz motivasyonumuz düştü.

Altay mağlubiyeti sonrası konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "İkinci yarının başında rakibin penaltısının ardından biraz motivasyonumuz düştü. Oyun kalitemiz de düştü. Üretken de olamadık" dedi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, sahasında Altay'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Maç öncesinde play-off umudumuz az da olsa vardı. Bu doğrultuda hazırlandık. Pas bağlantılarıyla rakip kaleye hücuma çalışan bir takımdık. Finali doğru yapamasak da üçüncü bölgeye doğru gelmeye çalıştık. Bizim adımıza sıkıntı olan kaptırılan topların ardından verdiğimiz geçiş pozisyonları. Bunlardan da bir veya iki tane pozisyon verdik. Girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremedik" ifadelerini kullandı.

"Baskın bir oyun oynayan takım vardı"

İkinci yarıda da baskın oyunlarına devam etmek istediklerini aktaran Uçar, "İkinci yarının başında rakibin penaltısının ardından biraz motivasyonumuz düştü. Oyun kalitemiz de düştü. Üretken de olamadık. Altay'ın oyun kurmasını engellersek başarılı olacağımızı düşünüyorduk. İlk yarıda da bunu yaptık. Genel olarak maalesef mağlup oldu. Göreve geldiğimizde 5 puanı olan Ümraniyespor'u 50 puanla 8. sıraya kadar çıkardık. Her oynadığı maçta sahaya kalitesini ortaya koyan ve baskın bir oyun oynayan takım vardı. Oyuncularıma sezon boyu ortaya koydukları performans için teşekkür ettim. Bir hafta kaldı. Akhisarspor maçıyla sezonu tamamlayacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı