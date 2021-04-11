Recep Uçar: "Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum"
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Recep Uçar: "Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Recep Uçar: 'Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Bursaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "İki takımın da pozitif futbol oynamaya çalışan görüntüsü vardı.

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Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Bursaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "İki takımın da pozitif futbol oynamaya çalışan görüntüsü vardı. Doğru set hücumları ile üretken olduk. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

TFF 1.Lig'in 29.haftasında Ümraniyespor sahasında Bursaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Ümraniyepor Teknik Direktörü Recep Uçar, mücadele sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Seyir zevki olan bir maç seyrettirdiklerini belirten Uçar, "Maçtan önce 'İki tane pozitif futbol oynamaya çalışan takımın mücadelesi olacaktı' dedim. Bu öngörümde yanılmadım. İlk bölümde biz doğru planlı baskılar yaptık. Doğru set hücumları ile üretken olduk. İlk yarıda net pozisyonlar buluyoruz ama bunları sonlandıramıyoruz. Bu sezon başından böyle bir sorun bizim için. İlk golümüzde yan hakemi tebrik ediyorum. İyi noktadan gördü ve değerlendirdi pozisyonu" dedi.

İkinci golü bulduktan sonra skoru korumaya çalıştıklarını söyleyen Recep Uçar, "İkinci yarı attığımız gole kadar daha üretken bir takım vardı. Kolay pozisyonları kaçardık. Zoru attık. Son bölümde skoru koruma açısından kendi alanında olan ve kontra yakalamak isteyen Ümraniyespor vardı sahada. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Şu an 8 sırada yer alabilmek benim ve oyuncularım için mutlu bir durum. Kalan maçlarımız da alabileceğimiz puanları alarak, ligi bitirebildiğimiz noktada tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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