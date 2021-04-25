Recep Uçar: "Ortada 6 puan var, 6'sına da talibiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Recep Uçar: "Ortada 6 puan var, 6'sına da talibiz"

Recep Uçar: 'Ortada 6 puan var, 6'sına da talibiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adanaspor galibiyetini değerlendiren Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bugün itibariyle de 2-0 kazandığımız bir maç ve diğer sonuçlara baktığımızda matematiksel olarak şansımız devam ediyor" dedi.

Adanaspor galibiyetini değerlendiren Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bugün itibariyle de 2-0 kazandığımız bir maç ve diğer sonuçlara baktığımızda matematiksel olarak şansımız devam ediyor" dedi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adanaspor'u 2-0 yendi. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, müsabaka sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçtan önce açıkçası matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece biz kazanıp bu işin içinde olmak istiyoruz demiştik. Bugün itibariyle de 2-0 kazandığımız bir maç ve diğer sonuçlara baktığımızda matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Son iki haftaya da bu şansı sürdürerek girmek bizim adımıza keyif verici. Üst üste bu sezon kazandığımız 4'üncü maç. Bizim adımıza en uzun seriyi yakaladığımız bir durum. İlk yarıda duran topla bulduğumuz golle 1-0 içeriye girdik. Eğer final paslarını doğru kullanabilseydik belki ilk yarıda maçı koparabilirdik. İkinci yarının başında bulduğumuz gol ile daha da rahatladık. Oyun anlamında bugün daha önceki maçlara göre üretken olduğumuzu düşünmüyorum. Oyuncularımın maçta göstermiş oldukları taktiksel disiplinden, kazanma arzularından dolayı mutluyum. Kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Son iki maç, ortada 6 puan var. 6'sına da talibiz. 6 puanı alıp, play-off için yeterli olup olmadığına bakacağız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe, suç duyurusunda bulunduğu VAR operatörünün Kasımpaşa maçında görev almasına tepki gösterdi
Fenerbahçe, suç duyurusunda bulunduğu VAR operatörünün Kasımpaşa maçında görev almasına tepki gösterdi
14 yaşındaki genç, doğuştan sahip olduğu hastalık nedeniyle 4 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahip
14 yaşındaki genç, doğuştan sahip olduğu hastalık nedeniyle 4 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahip
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Adnan Menderes Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Demet Akalın Seren Serengil
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Aykut Kocaman Fırat Aydınus Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Recep Uçar: "Ortada 6 puan var, 6'sına da talibiz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 23:35:47. #1.14#

title