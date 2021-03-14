Recep Uçar: "Kalan 8 maçta 24 puana talibiz"
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Recep Uçar: "Kalan 8 maçta 24 puana talibiz"

14.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:23
Recep Uçar:

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, geriye kalan 8 maçta 24 puan alarak sezonu en iyi yerde tamamlamak istediklerin söyledi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, geriye kalan 8 maçta 24 puan alarak sezonu en iyi yerde tamamlamak istediklerin söyledi.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Tuzlaspor müsabakasını kazandıkları için mutlu olduklarının altını çizerek, "İyi oyun neticesinde kazanmak bizim adımıza mutluluk verici. İlk 10 dakika dışında oyuna hakimlik bakımından oyunu kuran ve topa sahip olan takımdık. İkinci yarı da böyle deva metti. 75'te duran toptan 1-0'ı bularak, kazandık. Bizim için anlam ifade eden bir 3 puan aldık. Oyuncularımın yapmak istediklerini yapmaları sevindirici. Kalan 8 maç ve 24 puan var. 24 puanın 24'üne de talibiz. Sezonu en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Bunu bu oyuncu grubunun hak ettiğini düşünüyorum. Bu sezonu en iyi yerde tamamlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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