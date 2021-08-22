Recep Uçar: "İstediklerimizi sahaya yansıttık"
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Recep Uçar: "İstediklerimizi sahaya yansıttık"

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Haberler | Spor

- Recep Uçar: "İstediklerimizi sahaya yansıttık" Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Daha pozitif oynayan bir takım olacağız" İstanbulspor karşısında sahasında 2-0 kazanan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar maçın ardından konuştu.

- Recep Uçar: "İstediklerimizi sahaya yansıttık"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar:

"Daha pozitif oynayan bir takım olacağız"

İSTANBUL - İstanbulspor karşısında sahasında 2-0 kazanan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar maçın ardından konuştu. Takım olarak istediklerini sahaya yansıttıklarını söyleyen Uçar, ilerleyen haftalarda daha da iyi olacaklarını belirtti.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk eden Ümraniyespor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılınken, Teknik Direktör Recep Uçar maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karşılaşmayı değerlendiren Uçar, "Öncelikle Kocaeli gibi zor bir deplasmandan sonra İstanbulspor gibi güçlü bir takımı yendiğimiz için oyuncuları tebrik ediyorum. Maçtan önceki planımız, rakibe alın bırakmamak ve önde baskı yapmaktı. Nitekim ilk yarıda bunu büyük oranda başardığımızı düşünüyorum. Kazandığımız ve 3. bölgeye taşıdığımız toplar oldu. Her ne kadar fazla pozisyon üretemesek de, net pozisyon vermediğimiz bir devre oldu. İkinci yarıda da bir değişiklik olmadı düşüncemizde. Verdiğimiz 2 net pozisyon oldu ikinci yarıda. İstanbulspor çok üretken bir takım, onları 2 pozisyonda tutmak da başarıydı. Oyuna giren oyuncuların katkısı yadsınamaz. 5 değişiklikten de verim aldık. Final noktasında istediklerimizi daha iyi yapsaydık, maçı daha erken koparma şansımız olabilirdi. Sonuç olarak İstanbulspor gibi çok iyi bir takıma karşı alınan 3 puan çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki haftalarda da bütün futbolseverlere daha pozitif oynayan bir Ümraniyespor izleteceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Recep Uçar: 'İstediklerimizi sahaya yansıttık'
Recep Uçar: 'İstediklerimizi sahaya yansıttık'
Recep Uçar: 'İstediklerimizi sahaya yansıttık'
Recep Uçar: 'İstediklerimizi sahaya yansıttık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş

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Recep Uçar: "İstediklerimizi sahaya yansıttık" - Haberler Spor
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