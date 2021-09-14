Recep Uçar: 'Bu ligin en zor deplasmanından 3 puan aldık' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Recep Uçar: "Bu ligin en zor deplasmanından 3 puan aldık"

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Spor

- Recep Uçar: "Bu ligin en zor deplasmanından 3 puan aldık" Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, kazandıkları BB Erzurumspor maçının ardından, "Rakibin 3 tane topu direkten döndü, bizim için bu kısmet. Bu ligin en zor deplasmanından 3 puan aldık.

- Recep Uçar: "Bu ligin en zor deplasmanından 3 puan aldık"

ERZURUM - Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, kazandıkları BB Erzurumspor maçının ardından, "Rakibin 3 tane topu direkten döndü, bizim için bu kısmet. Bu ligin en zor deplasmanından 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

TFF 1. Lig'in beşinci haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup eden Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Uçar, ligin en zor deplasmanından 3 puan aldıklarını ifade ederek, "Beşinci maçımızda galip gelerek bize bu sevinci yaşatan oyuncu arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Erzurum takımı evinde iyi Oyunlar ortaya koyuyordu. Amacımız rakibin geriden oyun kurmalarını engellemekti. İlk yarıda başarılı olduk. Bizim adımıza sıkıntılı olan kısım top bizdeyken rakibin üçüncü bölgesine taşıyamamak oldu. İkinci yarıya golle girmemiz opsiyon oldu. İkinci yarıda topa sahip olmak istediysek de oyunu daha geride kabullendik maalesef. 2-0 kazanmasını bildik. Rakibin 3 tane topu direkten döndü bizim için bu kısmet. Bu ligin en zor deplasmanından 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Recep Uçar: Bu ligin en zor deplasmanından 3 puan aldık

Recep Uçar: Bu ligin en zor deplasmanından 3 puan aldık

Recep Uçar: Bu ligin en zor deplasmanından 3 puan aldık

Recep Uçar:
İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Spor Haberleri
Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin tercihi yabancı hocadan yana! Kamuoyu ikiye bölündü

Yabancı oyuncu sınırı getiren TFF'nin tercihi yabancı hocadan yana! Kamuoyu ikiye bölündü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Göksel Ece Üner Mehmet Erdem Yıldız Tilbe
Spor Diego Ali Koç Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Recep Uçar: 'Bu ligin en zor deplasmanından 3 puan aldık' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 23:54:03. #1.11#