Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzlerden Cumhurbaşkanına mesaj Dünyayı saran korona virüsün Türkiye'ye gelmesi ile birlikte evde kalın uyarılarına uyan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Biz evde kalıyoruz, sen de evde kal hasta olma" mesajı gönderdi.

Dünyayı saran korona virüsün Türkiye'ye gelmesi ile birlikte evde kalın uyarılarına uyan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Biz evde kalıyoruz, sen de evde kal hasta olma" mesajı gönderdi.

Türkiye'de korona virüs vakalarının görülmesi ile birlikte yetkililerin "evde kalın" uyarılarına Fatih'te yaşayan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler de uydu. Sevimli üçüzlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği "evde kal" mesajı gülümsetti. Babaları Mustafa Çubuk tarafından kaydedilen görüntüde üçüzler, "Cumhurbaşkanımız biz evde kalıyoruz, sen de evde kal, sakın hasta olma" diye seslendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA