Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde mezuniyet töreni - RİZE

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, mezuniyet töreninde öğrencilere seslenerek, "Vatanınıza, ülkenize ve milletinize bağlı olun, onu yüceltmek için çalışın. Bu ülkenin ve milletin menfaatleri sizlerin kırmızı çizgileri ve ortak paydası olsun." dedi.

Karaman, RTEÜ Kongre Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, henüz daha on üç yıllık bir üniversite olmalarına rağmen eğitim, öğretim, araştırma geliştirme altyapısı, akademik kadro, eğitim kalitesi, kurumsallaşma gibi birçok alanda kendilerinden çok daha önce kurulmuş olan üniversiteleri geride bırakarak önemli başarılar elde ettiklerini belirtti.

Karaman, üniversitede 464 yabancı uyruklu yaklaşık 19 bin öğrencinin eğitim gördüğünü aktararak, bu rakamların Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin alt yapı, akademik yapılanma ve öğretim elemanı kadrosu itibariyle önemli oranda kuruluşunu tamamlamış büyük ve güçlü bir kurum haline geldiğini gösterdiğine dikkat çekti.

Huzurlu bir eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve akademik performans açısından oldukça başarılı akademik yıl geçirdiklerini de işaret eden Karaman, üniversitenin başarılarını da aktardı.

Karaman, 2018 yılında "Çay genetik kaynaklarının toplanması, karakterizasyonu, mahafazası ve yeni çay çeşit adaylarının belirlenmesi" konulu KAMAG 1007 projelerinin TÜBİTAK tarafından onaylandığı ifade ederek, "Çalışmalarına başladık. Yaklaşık olarak 5 milyon liralık bütçesi olan bölgemizin en önemli ticari ürünü çayla ilgili bu projeyi ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütüyoruz." diye konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin her alanda gelişim ve değişimi yakalamış bir üniversite olarak yoluna devam ettiğini vurgulayan Karaman, şöyle devam etti:

"Bu başarı hiç şüphesiz çok önemlidir ve bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir, ancak yeterli değildir. Çünkü ülke olarak bizlerin Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmak, dünyadaki en büyük 10 ekonomik güçten biri olmak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkmak gibi bir hedefimiz vardır. Geçmişin ideolojik ve yapısal prangalarından yeni yeni kurtulan Türkiye, bölgesel ve küresel etkinliğini artırabilmek için pek çok ülke ile kıyasıya rekabet içine girmiştir. Bu noktada ülkelerin en büyük zenginliğinin ve paha biçilemez varlığının bilgili, becerili ve donanımlı insan gücü olduğunu, üniversitelerin de söz konusu insan sermayesinin yetiştirilmesinden birinci derecede sorumlu olan kurumlar olduğunu belirtmek isterim. Onun için üniversiteler olarak üzerimize düşen görevleri yeniden düşünmek, eğitim, öğretim ve araştırma yoluyla bilim, kültür, sanat, ekonomi, teknoloji, sanayi ve siyasete katkılarımızı artırmanın ve en üst düzeye çıkarmanın yollarını aramak durumundayız."

Karaman, öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Karaman, şunları kaydetti:

"Eğitim hayatınız boyunca elde ettiğiniz bilgileri sürekli güncelleyerek, sürekli daha ileriye taşıyarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefine katkı vermek mecburiyetindesiniz. Hangi alanda çalışırsanız çalışın, hangi işi yaparsanız yapın, nerede olursanız olun insanı ve insana hizmet etmeyi sevmeniz gerekmektedir. Bütün işlerinizde insanı merkeze alın ve insanlar arasında ayırım yapmayın. Ahlaka riayet ve adaleti gözetmek temel prensibiniz olsun. Kimsesizlerin kimi, mazlumların ve mağdurların umudu olan bir liderin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyan üniversitemizden mezun olduğunuzu unutmayınız. Yeşil ile mavinin ana vatanı, çayın başkenti yağmurun ülkesi Rize'yi, üniversitenizi ve sizleri en iyi şekilde yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışan, sahip oldukları bilgileri sizlere aktaran hocalarınızı ve sizleri bu günlere kadar her türlü fedakarlığı göğüsleyerek yetiştiren ailenizi unutmayınız. Hayatınızın hiçbir anında sizleri yetiştiren ve sizlere destek veren, katkı sunan insanlara karşı vefasızlık göstermeyin. Vatanınıza, ülkenize ve milletinize bağlı olun, onu yüceltmek için çalışın. Bu ülkenin ve milletin menfaatleri sizlerin kırmızı çizgileri ve ortak paydası olsun."

Konuşmaların ardından çeşitli alanda dereceye giren öğrencilere de plaket verildi.

Programa, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte aileleri katıldı.

