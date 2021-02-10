Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde çay kanunu oluşturma çalışmaları devam ediyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde (RTEÜ) çay kanunu hazırlanması amacıyla kurulan iki komisyonca çay kanunu taslak çalışması oluşturulduğu, çay kanunu yol haritasının dördüncü ve son aşamasına geçildiği bildirildi.

RTEÜ Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 4 Eylül 2020'de düzenlenen toplantıda, yaş çay sektörünün sorunlarının giderilmesi ve çay kanunu oluşturulması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

RTEÜ Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü öncülüğünde ilgili çalışmanın başlatıldığı aktarılan açıklamada, koordinatörlük tarafından çay kanunu ile ilgili çalışmaları yürütmek için teknik ve hukuki olmak üzere iki ayrı komisyon oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, komisyonların, başta çay üreticileri olmak üzere ilgili paydaşların kabul edebileceği ve çay tarımının dünya standartlarında sürdürülebilirliğini sağlayacak bir çay kanun taslağı ortaya çıkarabilmek içi yol haritası belirlediği ve bu çerçevede bir dizi çalışma yürüttüğü kaydedilerek, yürütülen çalışmaların çay kanunu taslağına önemli katkılar sağladığına vurgu yapıldı.

Komisyonlar tarafından çay tarımı yapılan ülkelerdeki çayla ilgili kanun ve yönetmelikler gibi yasal düzenlemeler ile Türkiye'de bugüne kadar yürütülen çay kanunu taslak çalışmalarının temin edildiği ve titizlikle incelendiği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Ayrıca bu çalışmalarla ilgili yapılmış değerlendirme ve yorumlar da gözden geçirilmiştir. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, Rize Ticaret Borsası, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, Rize Ziraat Odası, Ulusal Çay Konseyi, Rize Ziraat Mühendisleri Odası, en çok kuru çay üretimi yapan firmalar da dahil olmak üzere çay tarımı yapılan bölgeler olan Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerindeki toplam 35 kurum ve kuruluşa, hazırlanacak çay kanunu hakkındaki görüş ve önerileri ile yapılacak olan kanundan beklentileri sorulmuş ve cevaplar alınmıştır. Teknik ve hukuk komisyonlarımız tarafından çay kanunu ile ilgili olarak paydaşlardan gelen görüş ve öneriler, önceden yürütülmüş olan çay kanun taslak çalışmaları ve onlara yapılan yorumlar ile farklı ülkelerde çayla ilgili yapılmış yasal düzenlemeler de dikkate alınarak çay kanunu taslak çalışması oluşturulmuştur."

Açıklamada, çay kanunu yol haritasının dördüncü ve son aşamasına geçildiğine işaret edilerek, "Bu aşamada komisyonlar tarafından hazırlanan çay kanunu taslağının öncelikle sektörü temsil eden kurum ve kuruluşların temsilcileri olmak üzere ilgili diğer paydaşlarla madde madde ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu anlamda ilk toplantı 26 Ocak 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir tarafından bütün paydaşların katılımı ile üniversitemizde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmalar belli bir olgunluğa ulaştığında siyasi parti temsilcileri ile de görüşülerek değerlendirmeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kanunların uygulanmasında yönetmelik ve yönergelere ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, özellikle hazırlanan çay kanun taslağının uygulanması için gerekli diğer yasal düzenlemelerin de planlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı