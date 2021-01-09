Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyelerinin buluşu, "incelemeli patent" olarak tescillendi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin, TÜBİTAK projesi kapsamında yaptığı "Düz plakalı atımlı ısı borusu" adı verilen buluş, Türk Patent ve Marka Kurumunca "incelemeli patent" olarak tescil edildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin, TÜBİTAK projesi kapsamında yaptığı "Düz plakalı atımlı ısı borusu" adı verilen buluş, Türk Patent ve Marka Kurumunca "incelemeli patent" olarak tescil edildi.

Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Markal, üniversitenin proje çalışma ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, patentini aldıkları cihazın özgün bir geometriye ve çalışma mekanizmasına sahip düz plakalı atımlı ısı borusu olduğunu söyledi.

Cihazı, "217M341" numaralı TÜBİTAK projesi kapsamında ürettiklerini belirten Markal, "Geliştirilen cihaz dışarıdan hiçbir mekanik güç uygulamadan, pompa kullanmadan, kendi kendine çalışabilen ve gelişmiş sistemlerdeki çiplerin soğutulması amacıyla kullanılabilecek bir cihazdır. Dolayısı ile uzay ve havacılık, savunma sanayi, bilgisayar, otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerdeki en büyük sorunlardan biri olan atık ısı problemini çözmeye yönelik modern ısı kontrol yöntemlerinden biridir." dedi.

Markal, yaptıkları sistemin, mevcut sistemlerden farklı olduğunun altını çizerek, "Sistemimiz, farklı açısal konumlarda çalışabiliyor. Üretim maliyetinin düşük olması, daha kolay üretilmesi, üretim esnekliği sunması ve daha yüksek ısıl performans sunabilmesi de bu farklılıklardan." diye konuştu.

Sistemin, kullanıldığı sektörlerde faaliyet gösteren yerli firmaların uluslararası alanda rekabet gücünün artmasına katkı sunacağına işaret eden Markal, şunları kaydetti:

"Tamamen yerli imkanlarla üretilmiş olup, yerli ve milli teknolojinin gelişimine de katkı sağlayacaktır. Elektrikli araçların bataryaların soğutulması, uzay ve havacılık elektroniğinde özellikle yer çekimsiz ortamlarda elektronik bileşenlerin soğutulması, bunun yanı sıra dizüstü bilgisayar ve led çiplerinin soğutulması gibi potansiyel uygulama alanlarına sahiptir."

Markal, düşük iş gücü ve hammadde maliyeti ile seri üretime geçilebileceğini de sözlerine ekledi.

"Yerlileşme ve millileşme sürecine katkıda bulunmak istiyoruz"

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mete Avcı, düz plakalı atımlı ısı borusunun, buzlu yollarda buz çözülmesi, raylı sistemlerde ve uzay araçlarında yaygın kullanılan cihaz olduğunu söyledi.

Benzer cihazlarda yurt dışına bağımlılığın fazla olduğuna dikkat çeken Avcı, "Bu projeyi seçmemizde dışa bağımlılığın etkisi oldu. Kendi imkanlarımızla dış katkı almadan yerli imkanlarla ısı borusu üretimimizi gerçekleştirdik. Bu sadece fikri bir ürün olarak değil, proje ürünü olarak açığa çıktı. İlgili sistemin performans testlerini gerçekleştirdik ve mevcutlara kıyasla daha başarılı sonuçlar olduğunu gördük." dedi.

Avcı, Türkiye'de teknolojide çok ciddi atılımlar yapıldığını da vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Askeri ve elektronik anlamda bir çok yerli üretimi başarı ile gerçekleştirebiliyoruz. Bu sistemlerde ısı borusu küçük bir parça olarak gözükebilir ama önemli bir parça. Burada da yerli üretici söz konusu değil. Bu anlamda bizde üniversite olarak sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği hedef doğrultusunda yerlileşme ve millileşme sürecine katkıda bulunmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz sistemin uygulamada birçok karşılığı var. Sistemimiz gelişmeye ve sürdürmeye müsait. İnternette bilgileri teyit için basit bir araştırma yaptım. Şu anda bilgisayarda kullanılan bir ısı borusunu dikkate aldığımızda entegre fiyatları 300-400 dolardan başlayabiliyor. Bu bizim için bir başlangıç. Bunu çok çok daha iyi yerlere götürebileceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı