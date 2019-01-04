Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Hamsi Festivali

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) bu yıl 4.'sü düzenlenen hamsi şenliğinde öğrenciler şenlik alanına akın edince 1 ton hamsi kısa sürede tüketildi.

RTEÜ Ana Kampüs bahçesinde bu yıl 4.'sü düzenlenen hamsi şenliği her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Üniversite öğrencileri havanın güzel olmasıyla ana kampüse akın etti. İlçelerde bulunan kampüslerden ise üniversite yönetimi servis kaldırarak öğrencileri şenliğe katılmasını sağladı. Izgaralarda pişen hamsilerin tadına bakmak isteyen öğrenciler metrelerce kuyruk oluştururken, bir yandan da çalan tulum eşliğinde hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek Rize'nin yöresel oyunlarını oynadılar.

Öğrencilerin dönem sonu sınavı olan finallere bir gün kala moral ve motivasyon amaçlı böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren RETÜ Rektörü Hüseyin Karaman havanın güzel gitmesiyle de öğrencilerin daha çok eğlendiğini dile getirdi. Rektör Karaman "Öğrencilerimizin özellikle kendi arasındaki kaynaşmasının artması için, öğrencilerimize moral ve motivasyon olması için bu etkinliği 4 yıldır devam ettiriyoruz. Güz yarıyılı bugün bitiyor, yarın finaller başlayacak. Dolayısıyla finaller öncesinde öğrencilerimiz için iyi bir moral ve motivasyon olduğunu düşünüyorum. Katılımda, hava da çok güzel. Katılan öğrencilerimiz doyasıya hamsiyi tadıyorlar, hem de eğleniyorlar. Öğrencilerimiz için güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki yıllarda da aynı etkinliği devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA