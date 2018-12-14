Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay Alanında İhtisaslaşacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, üniversitenin, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında çay alanında ihtisaslaşacak üniversite olarak belirlendiğini dile getirerek, "Türk çayını dünya ile rekabet edebilir hale getirerek marka değerini yükseltmek ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere taşımak istiyoruz." dedi.

Karaman, üniversitede düzenlediği basın toplantısında, YÖK tarafından yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında 5 üniversite tespit edildiğini, kurumlarının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Proje kapsamında üniversitelere ilave bütçe, ilave ödenek ve ilave kadro verilerek, kurumların ihtisaslaşma konusu çerçevesinde yapmak istedikleri çalışmaların hayata geçirilmesinin sağlandığını belirten Karaman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin de çay alanında ihtisaslaşacak üniversite olarak belirlendiğini ifade etti.

Karaman, bu kapsamda yapacakları çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Sektörün temsilcileri ve diğer tüm paydaşlar ile bir araya gelerek arama konferansı veya konferansları ile bilgi paylaşımı toplantıları yapacağız.

Bu vesileyle bilinen mevcut sorunların yanında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni sorunları da tespit ederek çözüm yollarını oluşturacağız.

Yapılması gerekenleri ve projelerimizi kısa, orta ve uzun vade olarak kategorize edeceğiz.

Proje kapsamında amacımız mevcut sorunları çözmenin yanında bölgede katma değer üretecek yeni politikalar ve yaklaşımlar ortaya koyarak uygulanmalarını sağlamaktır. Üzerine kar yağan tek çay olan Türk çayını dünya ile rekabet edebilir hale getirerek marka değerini yükseltmek ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere taşımak istiyoruz."