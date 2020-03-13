Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu dezenfekte edildi
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Beyoğlu Belediyesi, Kasımpaşa, Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu dezenfekte edildi

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

13.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:02
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu dezenfekte edildi

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bu akşam seyircisiz oynanacak Kasımpaşa-Göztepe maçı öncesinde stadyumu dezenfekte etti.

Ekipler tarafından tribünler, soyunma odaları, yönetim binaları, turnikeler, görevlilerin bulunduğu odalar dahil tüm alanlarda temizlik yapıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu dezenfekte edildi

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu dezenfekte edildi

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