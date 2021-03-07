Recep Tayyip Erdoğan sevgisi adını Palandöken'e yazdırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Recep Tayyip Erdoğan sevgisi adını Palandöken'e yazdırdı

07.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:25

Recep Tayyip Erdoğan sevgisi adını Palandöken'e yazdırdı AK Parti Palandöken İlçe Teşkilatı Recep Tayyip Erdoğan sevgisini Palandöken'e yazdı.

Recep Tayyip Erdoğan sevgisi adını Palandöken'e yazdırdı

ERZURUM - AK Parti Palandöken İlçe Teşkilatı Recep Tayyip Erdoğan sevgisini Palandöken'e yazdı.

Yapmış olduğu hizmetlerle adından söz ettiren AK Parti Palandöken İlçe Başkanı, genç siyasetçi Haktan Ömeroğlu AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye yapılmış bu saygısızlığa sessiz kalmadı. Başkan Haktan Ömeroğlu teşkilat mensupları ile birlikte Palandöken Dağı'nın eteklerine Love Erdoğan yazdı. Teşkilat üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen "Love Erdoğan" tepkisinde Haktan Ömeroğlu: "Düşünceyi karartan terör örgütü destekleyicileri yapmış oldukları girişimle bir kere daha direncimizi kırma girişiminde bulunmuştur. Fakat bizim topluluğumuz başka toplumların gıpta edeceği bir olgunluk seviyesindedir. Dün sahip çıktığımız değerlerimize bağlılığımız kuvvetlenerek devam etmektedir. Palandöken'den New York'a, Londra'ya, Paris'e, Pekin'e, Moskova'ya mesajımız var: Erdoğan sevgisi bizim gönlümüzde, Erdoğan sevgisi bizim kalbimizde, Erdoğan sevgisi bizim başımızın üstünde! Buradan Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı iletiyoruz." sözleri ile açıklamada bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan sevgisi adını Palandöken'e yazdırdı
Recep Tayyip Erdoğan sevgisi adını Palandöken'e yazdırdı
Recep Tayyip Erdoğan sevgisi adını Palandöken'e yazdırdı
Recep Tayyip Erdoğan sevgisi adını Palandöken'e yazdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Hulusi Akar Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Murat Balcı Hülya Avşar Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Recep Tayyip Erdoğan sevgisi adını Palandöken'e yazdırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 19:25:50. #1.14#
title