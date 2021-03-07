Recep Tayyip Erdoğan sevgisi adını Palandöken'e yazdırdı

Recep Tayyip Erdoğan sevgisi adını Palandöken'e yazdırdı

ERZURUM - AK Parti Palandöken İlçe Teşkilatı Recep Tayyip Erdoğan sevgisini Palandöken'e yazdı.

Yapmış olduğu hizmetlerle adından söz ettiren AK Parti Palandöken İlçe Başkanı, genç siyasetçi Haktan Ömeroğlu AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye yapılmış bu saygısızlığa sessiz kalmadı. Başkan Haktan Ömeroğlu teşkilat mensupları ile birlikte Palandöken Dağı'nın eteklerine Love Erdoğan yazdı. Teşkilat üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen "Love Erdoğan" tepkisinde Haktan Ömeroğlu: "Düşünceyi karartan terör örgütü destekleyicileri yapmış oldukları girişimle bir kere daha direncimizi kırma girişiminde bulunmuştur. Fakat bizim topluluğumuz başka toplumların gıpta edeceği bir olgunluk seviyesindedir. Dün sahip çıktığımız değerlerimize bağlılığımız kuvvetlenerek devam etmektedir. Palandöken'den New York'a, Londra'ya, Paris'e, Pekin'e, Moskova'ya mesajımız var: Erdoğan sevgisi bizim gönlümüzde, Erdoğan sevgisi bizim kalbimizde, Erdoğan sevgisi bizim başımızın üstünde! Buradan Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı iletiyoruz." sözleri ile açıklamada bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı