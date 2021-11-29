Recep Tayyip Erdoğan: Modern İpek Yolu'nun canlandırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu bu çabaların en somut...

KARS (Habermetre) - "Modern İpek Yolunun canlandırılmasına yönelik çabalarımız hız kesmeden devam ediyor ve Bakü-Tiflis- Kars demir yolu bu gayretlerimizin en somut tezahürüdür. " konu hakkındaki açıklama Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde dile getirildi.

Bölge ülkeleri arasında doğrudan bir karayolu bağlantısı kuracak olan Zengezur Koridoru'nun öneminin aşikar olduğunu kaydeden Türkiye Cumhurbaşkanı, "Bölgemizde ulaşım altyapısını geliştirme ve modern İpek Yolu'nu canlandırmaya yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattı bu bağlamdaki çabalarımızın en somut tezahürüdür. " dedi.

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