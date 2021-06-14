Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson anlaşma sağladı
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Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson anlaşma sağladı

Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson anlaşma sağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret ve savunma da dahil olmak üzere farklı alanlarda...

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret ve savunma da dahil olmak üzere farklı alanlarda derinleştirilmesi konusunda anlaştığı duyuruldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İngiltere'den Erdoğan ve Johnson görüşmesine ilişkin açıklama
İngiltere'den Erdoğan ve Johnson görüşmesine ilişkin açıklama
İngiltere Başbakanlık Ofisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda...
İngiltere Başbakanlık Ofisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Johnson, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda...

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