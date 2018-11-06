Sivas'ta şehir merkeziyle üniversitenin bağlantısını sağlayacak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenişehir Kavşağı'ndan başlayıp üniversiteye uzanacak bulvar 6 şeritli olacak.

Bulvarda yaya ve bisiklet yollarının yanı sıra, orta kısımda bir de raylı sistem hattı için yer ayrıldı. Projeyle birlikte 7 kilometre olan üniversite ve şehir merkezi arası 3 kilometreye düşecek.

Bulvarın mevcut çevre yoluyla kesiştiği noktaya bir köprülü kavşak projesi hazırlandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından inşaatı hızla devam eden proje sayesinde bulvarın trafik akışı kesintisiz sağlanacak.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı, Kızılırmak'ın üzerinden üniversiteye bağlayacak yeni köprüyse tamamlanarak asfaltlandı.