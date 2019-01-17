Recep Tayyip Erdoğan Askeri Vesayeti Bitirdi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Recep Tayyip Erdoğan geldi ve askeri vesayeti bitirdi, yerle bir etti." dedi.

Özhaseki, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

AK Parti hükümetleri döneminde hizmet etme noktasında birçok alanda başarılı olduklarını vurgulayan Özhaseki, "Aklınıza hangi alan geliyorsa başarılıyız. Bütün AK Partili kardeşlerim başını dik tutabilir, alnı açık vaziyette hükümetimizin yaptığı her işi savunabilir. Biz ulaşımda, sağlıkta, enerjide, ekonomide ve her alanda başarılı olduk." diye konuştu.

Özhaseki, Türkiye'de geçmiş dönemler de vesayet rejimlerinin yaşandığını belirterek, "Bunun canına okuyacak bir yiğit yoktu memlekette, şükürler olsun Recep Tayyip Erdoğan geldi ve askeri vesayeti bitirdi, yerle bir etti." ifadesini kullandı.

Başkente yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi veren Özhaseki, "Allah izin verirse yüzlerce projeyi iş başına geldikten sonra hepsini tek tek gerçekleştiririz. Ne söz verdiysek yaparız." şeklinde konuştu.

Özhaseki, programda bir vatandaşın "Çankaya'ya teleferik istiyoruz" çağrısına, "İstediğin en kolayı, ondan kolay ne var." yanıtını verdi.

Toplantıya, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül ile partililer katıldı.

Kaynak: AA