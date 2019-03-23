AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yeni Zelanda'da hepimizin içini yakan o faşist ırkçı teröristin, hedefindeki Müslümanları katlettikten sonra manifestosunda söylediği üç şey var. Ne diyor? 'Türkler, Ayasofya ve Erdoğan' diyor. Eğer onlar hedefine Türkiye'yi ve Erdoğan'ı koydularsa biz Recep Tayyip Erdoğan'a her zamankinden daha çok sahip çıkacağız." dedi.

Karaman'da bir kahvaltı salonunun açılışına katılan Ünal, buradan AK Parti Karaman İl Başkanlığına geçerek, partililerle basına kapalı toplantı yaptı.

Karaman Valisi Fahri Meral'i makamında ziyaret eden Ünal, burada yaptığı açıklamada, Karaman'a ilk defa geldiğini söyleyerek, "Karaman'ın manevi havası, atmosferi çok etkileyici. Hem Karamanoğlu Mehmet Bey'in hem Yunus Emre'nin hem de Kazım Karabekir Paşa'nın şehri. Yunus Emre hazretlerinin makamına gitmeyi çok istedim. Nasip olmadı. Seçimin ardından yeniden Karaman'a geliriz inşallah." diye konuştu.

Ünal, daha sonra partisince Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

AK Parti'nin "bir millet aşkı hikayesi" olduğunu belirten Ünal, Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesinin de "milletine aşık bir adamın hikayesi" olduğunu söyledi.

Gençlere "ailenizi çok sevin" tavsiyesinde bulunan Ünal, "Ailenizi, annenizi, babanızı, kardeşlerinizi aşkla sevin. Mahallenizi, şehrinizi aşkla sevin, işinizi aşkla yapın. Bu millete, bayrağa, vatana, devlete aşkla, sadakatle bağlı olun. Çünkü bu güzel bayrak, uğrunda ölmeyi hak eden bir bayrak ve bu vatan uğrunda ölenlerin bize vatan kıldığı bir toprak." ifadelerini kullandı.

Ünal, beka meselesine değinerek, şunları kaydetti:

"Birileri, beka meselesi dediğimizde bize 'ne bekası' diyorlar. Biz bin yıldan beri bu topraklarda bir bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Bu topraklarda yaşayan hiç kimse boyun eğmedi. Ne Haçlılara boyun eğdi, ne de eşkıyalara boyun eğdi. Bu millet, bağımsızlığı bu topraklar üzerinde karakter haline getirdi. Şimdi biz 15 Temmuz'u yaşamadık mı? Biz dört tane terör örgütü ile mücadele etmiyor muyuz? Biz, çocuklarımız bu topraklarda bağımsız yaşasın diye, bu kavgayı vermiyor muyuz?"



AK Parti'de makam ve mevkinin önemli olmadığını vurgulayan Ünal, "AK Parti'de görev ve sorumluluk vardır. Biz bu meseleyi bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. 2002'den bugüne AK Parti kadroları milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla bir arada. Niye böyle? Çünkü biz kendi nefsimiz için değil, makam ve mevki hırsıyla değil, millete hizmetkar olmak için çalışıyoruz. Bizim tek bir gayemiz var. Bu millete, gençlerimize hizmetkar olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, seçime son bir hafta kaldığını hatırlatarak, "Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta daha güçlü olması için son bir hafta büyük bir çaba ile çalışacağız. BM Genel Kurulu'nda Recep Tayyip Erdoğan, dünya beşten büyüktür derken arkasında milletin gücünü hissediyor. O yüzden daha güçlü olması için, 31 Mart'ta güçlü bir destek vereceğiz. Son bir hafta daha çok çalışacağız." dedi.



Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırılarla ilgili konuşan Ünal, şöyle devam etti:

"Yeni Zelanda'da hepimizin içini yakan o faşist ırkçı teröristin, hedefindeki Müslümanları katlettikten sonra manifestosunda söylediği üç şey var. Ne diyor? 'Türkler, Ayasofya ve Erdoğan' diyor. Eğer onlar hedefine Türkiye'yi ve Erdoğan'ı koydularsa biz Recep Tayyip Erdoğan'a her zamankinden daha çok sahip çıkacağız."



AK Parti Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin'in konuşmalarının ardından, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi.

Kaynak: AA