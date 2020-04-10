Filmde Recep İvedik Konya yerine Kenya'ya seyahat ediyor ve olanlar oluyor.

Türkiye'de izlenme rekorları kıran Recep İvedik serisinin en son filmi Recep İvedik 6, Netflix'e Geldi.

Recep İvedik 6 Netflix'te!

Filmde Recep İvedik Konya yerine Kenya'ya seyahat ediyor ve olanlar oluyor. Recep İvedik 6 filmi Kenya'da geçmekte. Recep İvedik ve Nurullah'ın Kenya'da yaşadığı olayları konu alan filmde pek çok komik sahne bulunuyor.

Şu ana kadar toplam 255 milyon lira gişe hasılatı yapan Recep İvedik serisinin en son filmi Netflix'te yayında. Serinin tüm filmlerine Netflix üzerinden ulaşılabilmekte. Hemen aşağıda bulunan videodan Şahan Gökbakar'ın yeni filmi olan Recep İvedik 6'nın fragmanını izleyebilirsiniz.

Filmi şu anda tüm Netflix kullanıcıları hesapları üzerinden izleyebilmekte. Hemen aşağıda yer alan Netflix uygulamasını cihazınıza indirerek filmi seyretmeye başlayabilirsiniz. Filmin Netflix sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.