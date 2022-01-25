Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kim? Recep İvedik 2 filmi konusu, oyuncuları ve Recep İvedik 2 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Recep İvedik 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Recep İvedik 2 konusu, özeti ve Recep İvedik 2 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Recep İvedik 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 2 konusu nedir, Recep İvedik 2 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep'in tek akrabası, kendisi gibi kıllı ve oldukça yaşlı babaannesidir. Babaanne, Recep'in yaşadığı serkeş, aylak hayatı bırakıp adam olmasını ister. Recep İvedik 2, babaannesinin istekleri doğrultusunda Recep'in adam olma gayretlerini anlatıyor.

RECEP İVEDİK 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Togan Gökbakar

Oyuncular:

Şahan Gökbakar, Gülsen Özbakan, Efe Babacan, Çağrı Büyüksayar

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2009 (107 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Şubat 2009 Cuma

Senaryo: Şahan Gökbakar, Serkan Altuniğne

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