Recep Gürkan: "Kırkpınar Çayırına Başarılı Pehlivanlar Çıkmalı"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırkpınar Er Meydanı'nın modernizasyonun 2018 yılı güreşlerine yetiştirileceğini söyledi. Gürkan, dualı çayır Er Meydanı'na çıkan pehlivanların belirli bir eleme usulünden geçmesi gerektiğini savunduğunu belirtti.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu yıl 10-16 Temmuz 2017 tarihlerinde 656'ıncısı düzenlenecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, Sarayiçi Er Meydanı'nda, dualı çayırda basın toplantısı gerçekleştirdi. Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018'de bitmesi planlanan yeni Kırkpınar Stadı, Yağlı Güreş Belediyeler Birliği, Kırkpınar'a katılan pehlivanlara ve görevlilere verilen ödüller ve ödemeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.



"Er Meydanı'nda 3 gün değil, 365 gün etkinlikler olacak"



Gürkan, Kırkpınar Er Meydanı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan modernizasyonunun ardından yine Edirne Belediyesi'nin tamamıyla yeni yapılacak Er Meydanı'nı kullanacağını belirterek, "Onun dışında kalan zamanda da bu alanı yılda 1 hafta kullanmaktan kaçınarak yılın 52 haftası ya da 365 gün kullanılabilir hale getirebilmekti en büyük hedefimiz. Kırkpınar Er Meydanı Modernizasyonu Projesi ile çağın şartlarına uygun pehlivanların rahatça soyunabileceği, rahatça dinlenebileceği, duşunu alabileceği, tuvaletlerini kullanabileceği, gelen seyircilerin yine modern ve hijyenik ortamda güreş izleyebileceği, protokolün rahatça güreşi izleyebileceği, tüm yağlı güreş severlerin sadece yılda 3 gün değil, yılda 365 gün burada çeşitli güreş etkinlikleri düzenleyebileceği bir alana yakında burasını modernize ederek hem Edirne'nin, hem Kırkpınar'ın hem de Türk milletinin hizmetine kavuşturmuş olacağız. Yeni modernizasyon ile Kırkpınar müzesini buraya taşımak hedeflerimizden birisi, Kırkpınar Yağlı Güreş antrenman salonu, burasının 365 gün açık tutulmasını sağlayabilecek çeşitli etkinlik ve düzenlemeler burada olacak. Hediyelik eşya, bilet gişeleri gibi" dedi.



"Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği faaliyetlere başladı"



Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de genel kurulunun yapıldığını hatırlatan Gürkan, "Yönetimini ve organlarını seçtik. Faaliyetlere başladık. Yağlı Güreş düzenleyen kentler birliği buna çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Buradaki hedefimiz, Türkiye'de yıl içerisinde düzenlenen yaklaşık 150 yağlı güreşi bir bütünlük halinde görebilmek, bunların tarihlerinin çakışmamasını sağlamak, Yağlı Güreşe hizmet etmek. Özellikle Türkiye'de yapılan tüm yağlı güreşlerin ve tüm yağlı güreşlerde güreşen pehlivanların hedefi olan yağlı güreşin olimpiyatı Kırkpınar'ı daha seyredilebilir, görselliği daha yüksek, gelenekselliğini koruyarak, gelenekselliği asla kaybetmeden gelecek yüz yıllara taşımak. En büyük hedefimiz bu" diye konuştu.



"Kırkpınar çayırına başarılı pehlivanlar çıkmalı"



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Kırkpınar Yağlı Güreşlerin olimpiyatı ise bunu herkes kabul ediyor. Kırkpınar çayırına çıkmak her yağlı güreş yapan pehlivanın hedefi ise, o zaman yıl içerisinde yapılan yağlı güreşlerde başarıyı elde etmiş, o yılki performansı yüksek olmuş, çeşitli kürsülerde başarı yapan pehlivanlar burada güreşmeli ki biz daha güzel bir Kırkpınar'ı ortaya çıkaralım" dedi.



"Maddi destek sadece Başbakanlık Tanıtım Fonu'ndan geliyor"



655'inci Kırkpınar Güreşleri'nde geçtiğimiz yıl maddi desteğin sadece Başbakanlık Tanıtma Fonu'ndan geldiğini anlatan Gürkan, "Belediye olarak, Kırkpınar yağlı güreşlerine ekonomik olarak katkı biz ve Başbakanlık tanıtma fonundan alıyoruz. 2014 yılında 400 bin TL, 2015 ve 2016 yılında 300'er bin TL aldık. Aldığımız tek katkı budur. Ekonomik olarak Kırkpınar'ın bütün yükü Edirne Belediyesi'nin omuzlarında ve kasasından harcanmaktadır. Hal böyle olunca, en küçük güreşlere bunun birkaç katı ekonomik destek verilirken, Kırkpınar gibi organizasyona bu desteğin talep etmemize haklı bir talep olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.



"Biz tasarruf yapma derdinde değiliz"



Gürkan, Edirne Belediyesi olarak Kırkpınar'da asla tasarruf yapma gibi bir niyet içerisinde olmadıklarını vurgulayarak, "Başpehlivana neden 50 bin TL veriyorsunuz da 500 bin vermiyorsunuz? Bin 969 pehlivan katılıyor, bizim bu pehlivanlara federasyonun gönderdiği hakemlere, cazgırlara geçtiğimiz yıl saha görevlilerine geçtiğimiz yıl ödediğimiz rakam 808 bin lira. Yolluk harcına vs. ödemişiz. Diğer organizasyonların dışında. Otel paralarının dışında. Ben şimdi buraya 2 bin pehlivan katılacağına bin pehlivan katılsa en az buradan yaklaşık 500 bin lira bir para artacak. Ben tasarruf yapma derdinde değilim. Biz Kırkpınar'ı şanına yakışır şekilde yapmaya kararlıyız ve devam edeceğiz. Bu yolluklara yaklaşık 400 bin lira ödesek bizde Edirne belediyesi olarak Başpehlivana 50 bin lira yerine 500 bin lira ödül versek daha güzel olmaz mı? Benim söylediğim iddia ettiğim mesele budur" dedi.



Basın toplantısının ardından Başkan Gürkan, Kırkpınar Marşı bestekarı Müzisyen ve şair Beyazıt Şansı'yı yanına olarak dev pehlivan kıspetinin yanında tüm güreş severleri 10-16 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan Kırkpınar için Edirne'ye davet etti ve basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - EDİRNE