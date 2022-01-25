Recep Gencer Anadolu Lisesi Futsal Türkiye Şampiyonasında Balıkesir'i temsil edecek

Salon futbolu olarak da bilinen ve genel olarak futbola benzese de kendisine özgü kuralları olan futsal takımı ile Bandırma Recep Gencer Anadolu Lisesi Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor.

BALIKESİR (AA) - Salon futbolu olarak da bilinen ve genel olarak futbola benzese de kendisine özgü kuralları olan futsal takımı ile Bandırma Recep Gencer Anadolu Lisesi Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor.

Bölgelerin liderleri ile finallere kalan 8 takım arasında gerçekleşen Balıkesir İl Şampiyonasında mücadele eden Recep Gencer Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, finalde Muharrem Hasbi Koray Anadolu Lisesini 1-1 biten maç sonucunda penaltılarla 5-3 mağlup ederek bölgesel lig şampiyonu oldu.

Recep Gencer Anadolu Lisesi Müdürü Aysun Karadayı, Bandırma'da gençlerin eğitim ve sportif başarılarına kayıtsız kalamayacaklarını ve bundan sonra da bu tür başarıların yakalanması adına kurum olarak ellerinden gelen tüm destekleri vereceklerini söyledi.