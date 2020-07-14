Recep Doğrusöz, Manisa BBSK'ya katıldı Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon TBL takımlarından Petkimspor forması giyen Recep Doğrusöz ile anlaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz sezon TBL takımlarından Petkimspor forması giyen Recep Doğrusöz ile anlaştı. Doğrusöz, 2020-2021 sezonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için ter dökecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, TBL'nin önemli şutör guardlarından Recep Doğrusöz ile anlaştı. 1.92 boyundaki oyuncu; daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece, Acıbadem, Türk Telekom, Bursaspor ve Petkimspor formalarını giymişti. Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında mevcut haliyle tescil edilen 2019-2020 sezonunda Petkim Spor ile 30 maça çıkan Doğrusöz, 24.57 dakika, 9.83 sayı, 2.87 asist, 2.33 ribaund istatistikleri ile ligi tamamlamıştı. - MANİSA

Kaynak: İHA