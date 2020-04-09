Recep dede emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Recep dede emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler
Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Çelik, Korkuteli, Güncel

Recep dede emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Recep Çelik, emekli maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

09.04.2020 20:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:22
Recep dede emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Recep Çelik, emekli maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Korkuteli Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan Çelik, yüzde 92 oranında görme engelli olan 70 yaşındaki eşi Ayşe Çelik'le kampanyaya bağışta bulunmak istediklerini bildirdi.

Korkuteli Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkmaları sakıncalı olduğundan yaşlı çifti evinde ziyaret etti.

Çiftin bağışladığı 2 bin lirayı alan Şahin, "Cumhurbaşkanımız ve milletimiz adına size çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu bağışınız diğer insanlara da örnek olur." dedi.

Recep Çelik ise "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepinizden Allah razı olsun. Allah, Türk milletine zeval vermez inşallah. Bu dert, bela ve hastalıktan hepimizi kurtarsın inşallah." ifadelerini kullandı.

Bağış banka şubesine yatırıldıktan sonra makbuzu bir belediye görevlisi tarafından çifte götürüldü.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bağışlarından dolayı yaşlı çifti kutlayarak, "Allah hayırlarını kabul etsin. Eşiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ömürler nasip etsin." temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
'İlk kez açıklıyorum' giyen Bakan, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" giyen Bakan, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı
Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu
Binalara girip elindeki sıvıyı her yere süren kadın panik oluşturdu
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İsrail'de durumu ağır olan 6 koronavirüs vakası kök hücre tedavisiyle iyileşti
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Saruhan Oluç Mustafa Destici Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Simge Sağın Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Erkan Petekkaya
Spor Lionel Messi Rüştü Reçber Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Radamel Falcao
Daha Fazla Polis Kadın Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Recep dede emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 20:43:36. #1.15#
title