Recep Çiftçi ve Besra Duman'a Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılaşma
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Recep Çiftçi ve Besra Duman'a Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılaşma

Recep Çiftçi ve Besra Duman'a Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılaşma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda bronz madalya kazanan Recep Çiftçi ile kadınlar halter 55 kiloda yine bronz madalyanın sahibi olan Besra Duman, Olimpiyat Köyü'nde coşkuyla karşılandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda bronz madalya kazanan Recep Çiftçi ile kadınlar halter 55 kiloda yine bronz madalyanın sahibi olan Besra Duman, Olimpiyat Köyü'nde coşkuyla karşılandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporcular Recep Çiftçi ile Besra Duman, bugün yapılan müsabakalar sonrasında Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı. İki sporcuya Olimpiyat Köyü'ne döndüğünde milli takım kafilesi tarafından coşkulu karşılaşma yapıldı. Kafileyle hep birlikte Türkiye tezahüratları yaparken daha sonra toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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Recep Çiftçi ve Besra Duman'a Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılaşma - Haberler Spor
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