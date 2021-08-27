Recep Çiftçi ve Besra Duman'a Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılaşma

- Recep Çiftçi ve Besra Duman'a Olimpiyat Köyü'nde coşkulu karşılaşma 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda bronz madalya kazanan Recep Çiftçi ile kadınlar halter 55 kiloda yine bronz madalyanın sahibi olan Besra Duman, Olimpiyat Köyü'nde coşkuyla karşılandı.