Recep Çiftci, "küçük işler, büyük anlatımlar"

04.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:42

İnsanlık, evrende var olduğu günden bu yana, içerisinde yaşadığı dünyayı anlamlandırmaya adamış kendisini… Bu arayış ve anlamlandırma isteği, bilimde kavramlarla, sanatta ise görüş ve düş gücüyle birlikte çok daha zengin suretlerle karşımıza çıkıyor.

Manevi yolculuğu sırasında tasavvuf ile tanışan ve yolculuğuna öğretinin ışığında devam eden Recep Çiftci, kendisini, "özünü arayan sanatçı" olarak tanımlıyor.Sanatçı "Küçük işler Büyük Anlatımlar" isimli bu sergisinde; tasavvufta kullanılan sembollerden yola çıkıyor, soyut manalar üzerine kurulu somut çalışmalarını sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, 15 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Sanat alanındaki eğitimlerini Paris'te tamamlayan Recep Çiftci, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 9 kişisel sergi açmış, 50'nin üzerinde karma sergiye katılmıştır. 2013'te de Pent Awards Design Ödülü'nü kazanan Recep Çiftçi'nin eserleri uluslararası koleksiyonlarda yer almaktadır.

Recep Çiftci, İzmir'de gerçekleştirdiği bu sergi sonrası yeni eserlerini Evrenin Sureti isimli kompakt sergi ile İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sunacak. Beste Gürsu küratörlüğünde, evrenin ses ve suretlerini tuvallerinde anlattığı kişisel sergisi, 7-9 Şubat tarihleri arasında İstanbul Akaretler'de yer alacak. Sanatçının ruhunun yaşamla olan barışıklığının etkisiyle meydana getirdiği''Evrenin Sureti'' insanın doğayla ve evrenle bütünlüğünü ve çok çeşitli manaları bizlere aktarmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Bültenler