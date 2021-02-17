Recep ayının ilk Perşembe orucu ne zaman tutulur? Receb-i Şerif ayının ilk Perşembe günü oruç tutuluyor mu, hadis var mı?

Mübarek üç aylar Recep ayı ile başladı. Mübarek 3 aylarda oruç tutmak oldukça sevaptır. Aynı şekilde Recep ayında da oruç tutmanın büyük sevapları var. Özellikle Receb'in ilk perşembe gününü oruçlu geçirmenin faziletleri merak ediliyor. Peki, Recep ayının ilk perşembe orucu ne zaman tutulur, hangi güne denk geliyor?