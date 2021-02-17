Recep ayının ilk Perşembe orucu ne zaman tutulur? Receb-i Şerif ayının ilk Perşembe günü oruç tutuluyor mu, hadis var mı?
Mübarek üç aylar Recep ayı ile başladı. Mübarek 3 aylarda oruç tutmak oldukça sevaptır. Aynı şekilde Recep ayında da oruç tutmanın büyük sevapları var. Özellikle Receb'in ilk perşembe gününü oruçlu geçirmenin faziletleri merak ediliyor. Peki, Recep ayının ilk perşembe orucu ne zaman tutulur, hangi güne denk geliyor?
Recep ayında oruç tutmanın faziletleri nedir? Receb'in ilk perşembesi oruç tutulur mu? İlk perşembe tutulan oruç hakkında hadisi şerif var mı? Detaylar haberimizde.
RECEB-İ ŞERİF AYININ İLK PERŞEMBE GÜNÜ ORUCU (18 ŞUBAT 2021)
Recep ayının ilk perşembe günü 18 Şubat Perşembe 2021 oruç tutmanın fazileti hakkında Hadis-i Şerif'e aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'den rivayet edildiğine göre:
"Receb'in ilk perşembesini oruçla geçireni cennete girdirmek Allah-u Te'âlâ üzerine bir hak olur." buyurmuştur.
(Kaynak : es-Safûri, Nüzhetü'l-mecâlis - Abdülkâdir el-Geylani, el-Ğunye)
RECEP AYININ İLK PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Recep ayının ilk perşembe günü 18 Şubat 2021 Perşembe gününe denk gelmektedir. Yani ilk perşembe yarın oluyor. Eğer ilk perşembe gününü oruçlu geçirmek isteyenler varsa bugün sahura kalkmalı ve niyet etmeliler. Bu arada yarın akşam namazı ile birlikte Regaip kandiline de giriş yapmış olacağız. Yani orucunuzu açtığınızda Regaip Kandili gecesini de idrak etmiş olacağız. Allah şimdiden ibadetlerinizi kabul eylesin.